Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu

Süper yıldız Cristiano Ronaldo büyük umutlarla geldiği Manchester United ile yollarını ayırıyor. Sezon öncesi kampa "Ailevi" sebeplerden ötürü katılmayan Ronaldo'nun United defterini kapattığı ve yeni seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.

4 SEÇENEK VAR

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek bir takımda mücadele etmek istediği için İngiliz devinden ayrılıyor. The Sun'da yer alan habere göre ise, Ronaldo ile ilgilenen kulüpler arasında, Sporting, Chelsea, Barcelona ve Bayern Münih yer alıyor.

GOLLERİNİ SIRALAMAYA DEVAM EDİYOR

Cristiano Ronaldo geçen sezon Manchester United formasıyla, 39 maçta 24 gol 3 asist kaydetti. Ancak United, Premier Ligi 6.sırada tamamladı.