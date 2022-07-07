Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu

07.07.2022 16:39

Manchester United'a imza atan süper yıldız Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediğini kulübe iletti. Bu karar sonrası Ronaldo ile ilgilendiği iddia edilen kulüpler ise Sporting, Chelsea, Barcelona ve Bayern Münih yer alıyor.

Süper yıldız Cristiano Ronaldo büyük umutlarla geldiği Manchester United ile yollarını ayırıyor. Sezon öncesi kampa "Ailevi" sebeplerden ötürü katılmayan Ronaldo'nun United defterini kapattığı ve yeni seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.

4 SEÇENEK VAR

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek bir takımda mücadele etmek istediği için İngiliz devinden ayrılıyor. The Sun'da yer alan habere göre ise, Ronaldo ile ilgilenen kulüpler arasında, Sporting, Chelsea, Barcelona ve Bayern Münih yer alıyor.

Manchester United defterini kapattı! Ronaldo, 4 dünya devinden birine imza atacak

GOLLERİNİ SIRALAMAYA DEVAM EDİYOR

Cristiano Ronaldo geçen sezon Manchester United formasıyla, 39 maçta 24 gol 3 asist kaydetti. Ancak United, Premier Ligi 6.sırada tamamladı.

YORUMLAR
500
Manchester United'ın yıldızı Fernandes, Arda Güler'e başarı diledi Manchester United'ın yıldızı Fernandes, Arda Güler'e başarı diledi Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:34 Doktor cinayeti sonrası tartışma yaratan Valisi Davut Gül sessizliğini bozdu: Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet olduğu için sağlıkta şiddetin ötesinde
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
15:45 Demir Yumruk Operasyonu kapsamında, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hulusi Belgü tutuklandı!
15:34 Başarılı oyuncu Nejat İşler, istediği Cumhurbaşkanı adaylarını sıraladı! Listenin son ismi Selahattin Demirtaş
15:17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesinde tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 16:43:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement