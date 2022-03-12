Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı - Son Dakika
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Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı

12.03.2022 22:46
Ronaldo rekor kırdı, Manchester United kazandı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta hat-trick yaparak takımına galibiyeti getiren 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) verilerine göre Josef Bican'ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi oldu.

Bican, profesyonel futbol oynadığı 1931-56 döneminde Avusturya ve Çekoslavakya liglerinin yanı sıra milli takım formasıyla da çıktığı 530 maçta 805 gol atmıştı.

Ronaldo ayrıca, 37 yaş 146 günle Premier Lig tarihinin hat-trick yapan en yaşlı futbolcusu oldu.

Karşılaşmada Londra ekibinin golleri penaltıdan Harry Kane ile Harry Maguire'den (kendi kalesine) geldi.

YORUMLAR
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Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu! Kariyeri boyunca 807 kez fileleri havalandırdı Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu! Kariyeri boyunca 807 kez fileleri havalandırdı Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en golcü futbolcusu oldu

İngiltere Premier Lig, Manchester United, Premier Lig, Tottenham, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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