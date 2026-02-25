Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez, saunada yoga yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Çiftin birlikte spor yaptığı görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı. Ronaldo ve Georgina'nın fit görüntüleri ile disiplinli yaşam tarzı bir kez daha takipçilerinin dikkatini çekti.
Son Dakika › Spor › Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)