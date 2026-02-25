Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım - Son Dakika
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım

Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım
25.02.2026 07:59  Güncelleme: 08:02
Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodríguez, saunada yoga yaptıkları anları paylaştı. Çiftin spor yaptığı görüntüler, kısa sürede büyük ilgi topladı ve binlerce beğeni ile yorum aldı. Ronaldo ve Georgina'nın fit görüntüleri ve disiplinli yaşam tarzları, takipçilerinin dikkatini bir kez daha çekti.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez, saunada yoga yaptıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Çiftin birlikte spor yaptığı görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı. Ronaldo ve Georgina'nın fit görüntüleri ile disiplinli yaşam tarzı bir kez daha takipçilerinin dikkatini çekti.

Son Dakika Spor Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  Ali Tarkan Erdal:
    Çalışkanlık ve disiplin konusunda "Ronaldo gibi olmak" deyimi olmalı spor dünyasında . Bu literatüre girmeli.
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ronaldo ve sevgilisinden milyonlarca beğeni alan paylaşım - Son Dakika
