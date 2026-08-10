Ronaldo'nun düğünü yapılmadı? Messi detayı doğruysa yer yerinden oynar - Son Dakika
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Ronaldo'nun düğünü yapılmadı? Messi detayı doğruysa yer yerinden oynar

Ronaldo\'nun düğünü yapılmadı? Messi detayı doğruysa yer yerinden oynar
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Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in 8 Ağustos'ta evleneceği öne sürülmüş ancak beklenen düğün gerçekleşmemişti. Düğünün neden yapılmadığı ve yeni tarihin ne zaman olacağı henüz bilinmezken, aynı gün Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin hayatını kaybetmesi dikkat çeken bir iddiayı beraberinde getirdi. Ronaldo'nun, Messi'nin acı gününde düğün yapmama kararı alarak töreni ertelediği konuşulmaya başlandı.

Futbol dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in 8 Ağustos'ta dünyaevine gireceği öne sürülmüştü. Marca'nın aktardığı bilgiye göre uzun yıllardır birlikte olan çiftin nikah masasına oturması bekleniyordu. İngiliz basınında yer alan iddialarda ise düğünün Portekiz'de gerçekleştirileceği belirtilmişti. Ancak beklenen düğün gerçekleşmedi.

AYNI GÜN MESSI'NİN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

8 Ağustos'ta futbol dünyasını sarsan bir başka gelişme yaşandı. Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti. Messi, acı haberin ardından eşi Antonela Roccuzzo ve çocuklarıyla birlikte Arjantin'e giderek ailesinin yanında yer aldı. Jorge Messi daha sonra Rosario'da düzenlenen özel cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ronaldo'nun düğünü yapılmadı? Messi detayı doğruysa yer yerinden oynar

RONALDO'NUN DÜĞÜNÜ MESSI İÇİN ERTELEDİĞİ İDDİASI

Ronaldo ve Georgina'nın düğününün gerçekleşmemesiyle Jorge Messi'nin aynı gün hayatını kaybetmesi dikkat çekici bir iddiayı ortaya çıkardı. Ronaldo'nun, futbol dünyasındaki ezeli rakibi Lionel Messi'nin yaşadığı büyük acı nedeniyle düğününü ertelediği konuşulmaya başlandı.

Ronaldo'nun düğünü yapılmadı? Messi detayı doğruysa yer yerinden oynar

Ancak Ronaldo veya Georgina cephesinden düğünün neden gerçekleşmediğine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle düğünün Jorge Messi'nin vefatı nedeniyle ertelendiği iddiası henüz doğrulanmış değil. Çiftin nikah için yeni bir tarih belirleyip belirlemediği de şu an için bilinmiyor.

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ağustos, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ronaldo'nun düğünü yapılmadı? Messi detayı doğruysa yer yerinden oynar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    eğer böyle düşünülmüş ise, helal olsun.insani bir davranış. 2 1 Yanıtla
  • Eko Set Eko Set:
    Başlığa bak, sanki başka birşey varmış gibi !!! Doğruysa bile niye yer yerinden oynasin !! İşiniz gücünüz sayfa tıklansın derdindesiniz. Bunu yazmak için girdim yine ! 1 0 Yanıtla
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