Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Balıkesirspor'u 3-0 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik sorumlusu Mustafa Gürsel, "Bugün bizim için 3 puan önemliydi. Balıkesir derbisi olan bu maçı kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Gürsel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna başlarken stresli ve gergin olduklarını söyledi.

Oyunun kontrolü ilk yarıda kendilerinde olmasına rağmen gerekli pozisyonları bulamadıklarını, saha içinde yer değişimlerini iyi yapamadıklarını belirten Gürsel, ikinci yarının ilk dakikalarında öne geçtikten sonra stresi üzerlerinden attıklarını dile getirdi.

İstedikleri oyunu sahaya yansıtıp ayağa iyi pas yapmaya başladıklarını anlatan Gürsel, şöyle konuştu:

"Hava rüzgarlı ve yağmurlu olmasına rağmen golü bulduktan sonra ataklar yapmaya başladık. Bugün bizim için 3 puan önemliydi. Balıkesir derbisi olan bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Galibiyeti taraftarlarımıza, yönetimimize, Bandırma camiasına armağan ediyoruz. Pazar günü deplasmanda Bursaspor maçına çıkacağız. O maçta da elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi sonuçla döneceğiz."

Balıkesirspor cephesi

Balıkesirspor Yardımcı Antrenörü İzzet Karakulak ise ilk yarı ile ikinci yarının tamamen farklı geçtiğini vurguladı.

İlk 45 dakikada çok dirençli, savaşçı bir oyun sergilediklerini, rakiplerine hemen hemen hiç pozisyon vermediklerini hatta ceza sahalarına yaklaştırmadıklarını ifade eden Karakulak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci yarıda savunma oyuncumuz takılıp yere düşünce kırılma noktası yaşadık. Maalesef golü yedik. Gol yedikten sonra maalesef oyunu riske etmek zorunda kalıyorsunuz. Ligin son sırasındayız. Buraya muhakkak galibiyet parolasıyla gelmiştik. Puan kaybına tahammülümüz yoktu. Artık bu müsabakayı unutup hafta sonu oynayacağımız Altınordu müsabakasına hazırlanmamız gerekiyor. O müsabakayı kazanıp, hedeflediğimiz galibiyete ulaşıp devreyi bu şekilde tamamlayacağız."