Rublev, Madrid Açık Masters Tenis Turnuvası'nı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Rublev, Madrid Açık Masters Tenis Turnuvası'nı kazandı

Rublev, Madrid Açık Masters Tenis Turnuvası\'nı kazandı

Madrid Açık Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde Rus Andrey Rublev, Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Rublev, 2 saat 48 dakika süren mücadeleyi 4-6, 7-5 ve 7-5'lik setlerle kazanarak Masters turnuvalarındaki 2. ve kariyerindeki 16. tekler şampiyonluğunu elde etti.

05.05.2024 22:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madrid Açık Masters Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Kanadalı Felix Auger-Aliassime'yi 2-1 yenen Rus Andrey Rublev kazandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının finalinde, 7 numaralı seribaşı Rublev ile dünya klasmanının 35 numarası Auger-Aliassime karşılaştı.

2 saat 48 dakika süren final mücadelesini 4-6, 7-5 ve 7-5'lik setlerle 2-1 kazanan Rublev, Masters turnuvalarındaki 2, kariyerindeki 16. tekler şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA

Madrid, Tenis, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Rublev, Madrid Açık Masters Tenis Turnuvası'nı kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:10 Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi’ni kuruyor Eski İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu, Kutlu Partisi'ni kuruyor
21:54 Röportaj saniyeler sürdü Bülent Uygun’dan çok konuşulacak açıklama Röportaj saniyeler sürdü! Bülent Uygun'dan çok konuşulacak açıklama
20:13 ABD, İsrail’e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu ABD, İsrail'e yapılacak mühimmat sevkiyatını durdurdu
19:21 Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir Bakan Fidan: İran-İsrail gerginliği büyük bir savaşın habercisi olabilir
17:36 İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütüne yönelik iddialara ilişkin müfettiş görevlendirdi
23:34 Galatasaray, Sivasspor’u 6-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
23:16 Van’ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van'ın Tuşba ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:03 Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım oldu
22:37 Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'nın Batı Papua eyaletinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:43 Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe’nin önüne geçtik Okan Buruk: hem puan hem de averaj olarak Fenerbahçe'nin önüne geçtik
21:14 Durdurabilene aşk olsun Icardi, kariyer rekorunu kırdı Durdurabilene aşk olsun! Icardi, kariyer rekorunu kırdı
20:50 Galatasaray, Sivassspor’u 6-1 mağlup etti Galatasaray, Sivassspor'u 6-1 mağlup etti
20:17 Mersin’de yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu Mersin'de yol kenarında terk edilmiş bebek bulundu
20:01 Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Sakaryaspor, ligin bitimine 1 hafta kala Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 23:45:20. #1.12#
SON DAKİKA: Rublev, Madrid Açık Masters Tenis Turnuvası'nı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement