Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı

Spor

İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, Newcastle Knights'in St. George Illawarra Dragons'ı yendiği maçtan sonra takım arkadaşı Adam Elliott'ın muhabir eşi Millie Elliott'ı canlı yayında öpmeye çalıştı.

TEKLİFİ NAZİKÇE REDDETTİ

Millie, 22 yaşındaki Best'in yarı çıplak bir şekilde, izleyicilerin gözü önünde yaptığı öpücük teklifini reddetti. Çok teşekkürler Braddy" diyerek Best'in omzundan hafifçe vuran Millie Elliott, öpücük için eğilen Bradman Best'e karşılık vermedi ve "Git bir gömlek giy ve sonra başkasıyla konuşuruz. Zaferin için tebrikler," diyerek durumu profesyonelce yönetti.

OLASI BİR KAVGAYI ÖNLENDİ

Best, bu durumu gülümseyerek karşılarken Millie, eşi Adam'ın da aynı soyunma odasında olduğu bir anda olası bir karışıklığı ustalıkla önlemiş oldu.

TUVALETTE YAKALANDILAR

Adam ve Millie Elliott'in 2021'de bir restoranın erkekler tuvaletinde öpüşürken yakalanmaları büyük tepkiye neden olmuştu vekulüp tarafından cezalandırılmışlardı. Millie ise bu olayı "abartılı bir kargaşa" olarak nitelendirmişti.