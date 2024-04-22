Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı

İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, Newcastle Knights'in St. George Illawarra Dragons'ı yendiği maçtan sonra takım arkadaşı Adam Elliott'ın muhabir eşi Millie Elliott'ı canlı yayında öpmeye çalıştı.
Millie, 22 yaşındaki Best'in yarı çıplak bir şekilde, izleyicilerin gözü önünde yaptığı öpücük teklifini reddetti. Çok teşekkürler Braddy" diyerek Best'in omzundan hafifçe vuran Millie Elliott, öpücük için eğilen Bradman Best'e karşılık vermedi ve "Git bir gömlek giy ve sonra başkasıyla konuşuruz. Zaferin için tebrikler," diyerek durumu profesyonelce yönetti.
Best, bu durumu gülümseyerek karşılarken Millie, eşi Adam'ın da aynı soyunma odasında olduğu bir anda olası bir karışıklığı ustalıkla önlemiş oldu.
Adam ve Millie Elliott'in 2021'de bir restoranın erkekler tuvaletinde öpüşürken yakalanmaları büyük tepkiye neden olmuştu vekulüp tarafından cezalandırılmışlardı. Millie ise bu olayı "abartılı bir kargaşa" olarak nitelendirmişti.
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