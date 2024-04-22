Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı - Son Dakika
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Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı

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İngiltere Ulusal Rugby NRL yıldızı Bradman Best, Newcastle Knights'ın St. George Illawarra Dragons'ı yendiği maçtan sonra, takım arkadaşı Adam Elliott'ın muhabir olan eşi Millie Elliott'ı öpmeye çalıştı. Ancak Millie, Best'in teklifini reddetti ve durumu profesyonelce yönetti. Bu olay, daha önce soyunma odasında bir skandala karışan Elliott çiftinin gündeme gelmesine neden oldu.

22.04.2024 17:11  Güncelleme: 17:24
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İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, Newcastle Knights'in St. George Illawarra Dragons'ı yendiği maçtan sonra takım arkadaşı Adam Elliott'ın muhabir eşi Millie Elliott'ı canlı yayında öpmeye çalıştı.

TEKLİFİ NAZİKÇE REDDETTİ

Millie, 22 yaşındaki Best'in yarı çıplak bir şekilde, izleyicilerin gözü önünde yaptığı öpücük teklifini reddetti. Çok teşekkürler Braddy" diyerek Best'in omzundan hafifçe vuran Millie Elliott, öpücük için eğilen Bradman Best'e karşılık vermedi ve "Git bir gömlek giy ve sonra başkasıyla konuşuruz. Zaferin için tebrikler," diyerek durumu profesyonelce yönetti.

Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı

OLASI BİR KAVGAYI ÖNLENDİ

Best, bu durumu gülümseyerek karşılarken Millie, eşi Adam'ın da aynı soyunma odasında olduğu bir anda olası bir karışıklığı ustalıkla önlemiş oldu.

Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı

TUVALETTE YAKALANDILAR

Adam ve Millie Elliott'in 2021'de bir restoranın erkekler tuvaletinde öpüşürken yakalanmaları büyük tepkiye neden olmuştu vekulüp tarafından cezalandırılmışlardı. Millie ise bu olayı "abartılı bir kargaşa" olarak nitelendirmişti.

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Son Dakika Spor Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı - Son Dakika

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