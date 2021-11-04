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Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu - Son Dakika

Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu

04.11.2021 10:43
Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu

Las Vegas'ın oyuncusu Henry Ruggs, alkol limitinin iki katı üstün promille ve 256 km hızla, 23 yaşındaki bir kadının aracına çarptı. Kadın ve köpeği yanarak can verdi. Las Vegas Barış Yargıcı Bonaventure, "Bu kadar hızlı bir aracın karıştığı kazayı hiç duymamıştım" açıklamalarında bulundu.

22 yaşındaki Ruggs, alkolün etkisi altında araç kullanmaktan, aşırı hız, ölümle sonuçlanan kaza suçlamaları nedeniyle dün ilk duruşmasına çıktı. Ruggs, boynunda köpük destek ve tekerlekli sandalye ile duruşmaya geldi. Ruggs, bozulan ve arkasından duman çıkan araca tam 256 km hızla çarptı. Çarpmayla birlikte başlayan yangın, 23 yaşındaki genç kadın ve köpeğinin sonu oldu.

ESPN'in aktardığı haberde; davada Las Vegas Barış Yargıcı Joe M. Bonaventure, Ruggs aleyhindeki davayı ilk incelemesinden rahatsız olduğunu ve 16 yıldır görevinde bu kadar hızlı giden bir aracın karıştığı bir kazayı hiç duymadığını sözlerine ekledi.

ALKOL YASAK

Bununla birlikte, savcı Eric Bauman'ın Ruggs'un kefaletini 1 milyon dolar olarak belirleme talebini reddetti. Bunun yerine miktarı, ev hapsi, elektronik izleme, alkol kullanmama, araba kullanmama ve Ruggs'un pasaportunun teslim edilmesini içeren katı koşullarla 150.000 dolar olarak belirledi. Ruggs hapse girmeyecek fakat artık ev hapsinde. Elektronik kelepçesi olacak. Alkol kullanmayacak. Avukatı benzer olayları örnek göstererek itirazda bulunacaklarını ifade etti.

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Son Dakika Spor Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu - Son Dakika Spor


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