Rus kulüplerinin Basketbol Avrupa Ligi organizasyonlarına katılımı askıya alındı - Son Dakika
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Rus kulüplerinin Basketbol Avrupa Ligi organizasyonlarına katılımı askıya alındı

28.02.2022 20:14
Rus kulüplerinin Basketbol Avrupa Ligi organizasyonlarına katılımı askıya alındı

Avrupa Ligi yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus basketbol kulüplerinin organizasyonlarına katılımını askıya aldı.

Avrupa Ligi yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus basketbol kulüplerinin organizasyonlarına katılımını askıya aldı.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu, Ukrayna'daki savaş nedeniyle olağanüstü toplandı.

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit ile ULEB Avrupa Kupası'nda oynayan Lokomotiv Kuban'ın katılımı donduruldu.

Durumun takip edileceği ve olumlu yönde gelişme yaşanmazsa Rus takımlarına karşı oynanan tüm normal sezon maçlarının iptal edileceği belirtildi.

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basketbol, Ukrayna, Rusya, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rus kulüplerinin Basketbol Avrupa Ligi organizasyonlarına katılımı askıya alındı - Son Dakika


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