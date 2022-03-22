Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı

22.03.2022 19:39

Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'ye talip olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Kulübün FAN Token'ları uçtu. GOZ FAN Token'ların değeri 24 saatte 3 kat arttı.

Mehmet Sepil'in Göztepe Başkanlığı'nı bırakmasından sonra kulübü satacağı iddiaları yoğun şekilde ortaya atılmaya başlandı. Ve Göztepe'ye talip olan ismin ise Rus iş insanı Roman Abramovich olduğu ileri sürüldü. Rusya'nın Ukranya'yı işgal etmesi sonrası İngiltere tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Chelsea'yi elden çıkartmak zorunda kalan Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası gündeme manşetlerden girdi.

Takımı almadan şahlandı! Abramovic'in adının geçmesiyle Türk kulübünün değeri 3 kat arttı

43 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Ajansspor'daki habere göre; Rus oligarkın Göztepe'yi alıp almayacağı bir yana, söylentinin etkisiyle bile Göztepe FAN Token'ları ($GOZ ) piyasada uçurmaya yetti. Fiyat son 24 saatte 3 katına çıktı. Haberlerin ardan, bu haberin yayına hazırlandığı saat 14.00 itibarıyla kulübün FAN Token'ındaki işlem hacmi 43 milyon 935 bin dolara yükseldi. Fan Markecap verilerine göre 3.17 dolardan işlem göre Göztepe FAN Token'ındaki artış oranı son 24 saat içinde yüzde 294.3'ü buldu.

DÜNYA DEVLERİYLE ÇALIŞIYORLAR

Göztepe Kulübü, Socios.com ile işbirliğine giderek $GOZ Fan Token'ı 27 Nisan 2021'de piyasaya 10 liradan sürmüştü. Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüple çalışan Socios.com dünya çapında da FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain ve AC Milan gibi büyük kulüplere FAN Token çıkarttı.

YORUMLAR
500
Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu Abramovich ters köşe yaptı! Süper Lig'den değil TFF 2. Lig'den bir takıma talip oldu Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi

Roman Abramovich, Göztepe, token, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı - Son Dakika


Son Dakika
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:24 Uzman Çavuşu hastane çıkışı protesto eden sağlık çalışanlarının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
19:21 Babasını 9 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki kıza müebbet hapis talebi
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 19:59:24. #1.12#
SON DAKİKA: Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement