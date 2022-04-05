Rus oligark Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın aldığı iddiası yalanlandı! - Son Dakika
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Rus oligark Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın aldığı iddiası yalanlandı!

05.04.2022 19:30

Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın aldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Rus iş adamı Roman Abramovich'e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Rus iş adamı Roman Abramovich'e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

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"KULÜBÜ DEVRALMAK İÇİN KİMSEYE ULAŞMADI"

Abramovich isminin uzun süredir gündemden düşmediğini söyleyen Papatya, "Abramovich kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı ve görüşmedi. Böyle bir şey yok. Abramovich'in kulübü devraldığını medyada okuduk. Hiç alakası yok. Bu konularda görüşmeler belli olgunluğa ulaştığı zaman gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

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Son Dakika Spor Rus oligark Roman Abramovich'in, Göztepe'yi satın aldığı iddiası yalanlandı! - Son Dakika


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