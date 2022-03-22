Rus takımları, Euroleague ve Eurocup'tan resmen ihraç edildi - Son Dakika

Rus kulüpleri, Turkish Airlines Euroleague ve 7Days Eurocup'tan resmen ihraç edildi.

Euroleague Ticari Varlıklar Hissedarlar Yönetim Kurulu, Rus takımların Euroleague ve Eurocup'taki durumlarıyla ilgili olarak bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Alınan kararlar doğrultusunda Euroleague ve Eurocup'ta yer alan Rus takımlarının 2021/2022 sezonundan ihraç edilmesine karar verildi. Bu doğrultuda, CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit St. Petersburg, Euroleague'de; Lokomotiv Kuban ise Eurocup'ta sezonun geri kalanında mücadele edemeyecek. Geçtiğimiz haftalarda Euroleague kulüplerinin yaptığı oylama sonucunda alınan karar doğrultusunda Rus takımları ile oynanan karşılaşmalar geçersiz sayılacak ve yeni puan tablosu bu doğrultuda şekillenecek.

EFES 5'İNCİ SIRAYA YÜKSELDİ, FENERBAHÇE'NİN YERİ DEĞİŞMEDİAlınan karar doğrultusunda Euroleague'de oluşan yeni sıralamada Anadolu Efes , bir basamak yükselerek 5'inci sırada kendisine yer buldu. Fenerbahçe Beko ise 9 galibiyet 13 mağlubiyet ile 11'inci sıradaki yerini korudu.

Efes, Rus takımlarına karşı oynadığı 6 karşılaşmadan 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etmiş, Fenerbahçe Beko ise şu ana kadar Rus takımlarıyla oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmıştı.