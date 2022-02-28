Rus tenisçi Medvedev, dünya sıralamasında zirveye çıktı - Son Dakika

Rus tenisçi Daniil Medvedev, tek erkekler dünya sıralamasında Sırbistanlı Novak Djokovic'i geçerek zirvenin yeni sahibi oldu.

Profesyonel Tenisçiler Birliğinin (ATP) güncellenen tek erkekler dünya sıralamasında 8 bin 615 puana ulaşan 26 yaşındaki Medvedev, bu listede adını zirveye yazdırmayı başaran üçüncü Rus sporcu oldu.

Daha önce 27 farklı ismin bir numaraya yükseldiği listede, eski Rus tenisçiler Yevgeny Kafelnikov ve Marat Safin de aynı başarıya ulaşmıştı.

Son 18 yıldır İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafael Nadal, Sırbistanlı Novak Djokovic ve Büyük Britanyalı Andy Murray'nin ilk sırada yer aldığı listenin yeni 1 numarası Medvedev, ATP'ye yaptığı açıklamada, "Küçükken, bu sırlamada zirvede olmanın imkansız olduğunu düşünüyordum. Bu yüzden hayal etmeyi sürdürdüm. Hedefe yaklaştığımda, daha az hayal edip daha fazla gerçekleştirmek için çaba verdim. Artık hayal olmaktan çıktı. Hedefim burada kalmak." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand-slam şampiyonluğunu yaşayan Daniil Medvedev, ATP turnuvalarında ise 13 kez teklerde adını zirveye yazdırdı.