Parıltılı yaşamıyla gündemden düşmeyen yıldız sporcu cezaevinde tuvalet temizliyor - Son Dakika
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Parıltılı yaşamıyla gündemden düşmeyen yıldız sporcu cezaevinde tuvalet temizliyor

11.11.2022 14:48

Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner cezaevine nakledildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Griner'in avukatları cezaevinin şartlarının ağır olduğunu ve yıldız basketbolcuya tuvalet temizliği dahil her türlü işin yaptırıldığını belirtti.

Geçtiğimiz ağustos ayında Rusya'da mahkeme tarafından uyuşturucu madde bulundurmaktan ve uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten 9 yıl hapse mahkum edilen ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, gözaltı merkezinden cezaevine gönderildi.

"BÜTÜN AĞIR İŞLERİ YAPTIRIYORLAR"

Griner'ın cezaevine sevk edildiğini açıklayan avukatları, "Cezaevi şartları oldukça ağır. Tuvalet temizliği dahil bütün ağır işleri yaptırıyorlar. Bütün taleplerimiz maalesef reddediliyor. Ne yapacağımızı bilemez haldeyiz" İfadelerini kullandı.

YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Griner, 17 Şubat'ta Rus polisi tarafından başkent Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve 4 Ağustos'ta hapis cezasına çarptırılmıştı. Griner'in 25 Ekim'de Moskova Bölge Mahkemesi'ne cezasının hafifletilmesi için yaptığı itiraz reddedilmiş, ABD'li sporcunun içeride yattığı sürelerin de önceki mahkeme kararı doğrultusunda hiçbir şekilde değişiklik olmadan uygulanmasına karar verilmişti.

MAHKUM TAKASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Griner için ABD ve Rusya arasında mahkum takası gerçekleştirileceği öne sürülmüştü. Griner'ın, ABD'de 2012 yılında terör örgütlerine yardım sağladığı gerekçesiyle yakalanan ve 25 yıl hapis cezasıyla çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout ile takas edileceği üzerinde duruluyordu.

PROFESYONEL KADINLAR LİGİNDEKİ EN BAŞARILI OYUNCULARDANDI

Kadın Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) ekibi Phoenix Mercury'de 8 kez All- Star seçilen ve 2 olimpiyat madalyası bulunan Griner, ABD'deki profesyonel kadınlar ligindeki en başarılı oyunculardan biri olarak biliniyor. Sezon dışında kulüp basketbolu oynamak için Rusya'ya giden Griner, 2014'ten bu yana EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da forma giyiyordu.

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