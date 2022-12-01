Ülke futbolunu karıştıran olay! İki erkek oyuncu soyunma odasında cinsel yakınlaşma yaşadı - Son Dakika
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Ülke futbolunu karıştıran olay! İki erkek oyuncu soyunma odasında cinsel yakınlaşma yaşadı

01.12.2022 11:28
Ülke futbolunu karıştıran olay! İki erkek oyuncu soyunma odasında cinsel yakınlaşma yaşadı

Rusya'daki bir futbol takımının soyunma odasında yaşananlar, ülkeyi adeta ayağa kaldırdı. Glen Waverley Futbol Kulübü oyuncularından 2'si yılsonu kutlamaları sırasında bir iddianın kaybedilmesi nedeniyle cinsel yakınlaşma yaşadı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkması ise ülkede infiale neden oldu.

Dünya Kupası'nda Sırbistan milli takımında yaşandığı iddia edilen yasak aşk skandalının ardından benzer bir olay da Rusya'da yaşandı. Rusya'da mücadele eden futbol kulüpleri arasında yer alan Glen Waverley Futbol Kulübü'nün oyuncuları şampiyonluk kutlamaları kapsamında soyunma odasında eğlenmeye başladı.

İDDİAYI KAYBETMESİ NEDENİYLE YAKINLAŞMA YAŞADILAR

Yerel basında yer alan habere göre iddiaya giren iki oyuncu, iddianın kaybedilmesi nedeniyle cinsel anlamda yakınlaşma yaşadı. Bu anlar da diğer arkadaşları tarafından kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkması ise infial yarattı.

KULÜP TARAFINDAN KINAMA MESAJI YAYINLANDI

Olayın giderek büyümesinin ardından heme kulüpten hem de oyunculardan özür geldi. Fakat bu da yeterli olmadı. Futbolcular hakkında cezai işlem için soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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