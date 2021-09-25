Galatasaray'da yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde olan ancak sezona sarı-kırmızılı formayla başlayan Ryan Babel, "Young Camp" adlı şarkısıyla başlattığı müzik kariyerinde yol almaya devam ediyor.
24 Eylül'de YouTube kanalından "Open Letter" adlı yeni rap şarkısını yayınlayan Ryan Babel, müzikseverlerden beklediği reaksiyonu alamadı. Şarkıyı beğenmeyenlerin sayısının beğenenlere oranla çok yüksek olması dikkat çekti. Video klibin altına gelen "Abi hayallerinin peşinden koşarken topun peşinden koşmayı unutuyorsun" yorumuna ise beğeni yağdı.
Son Dakika › Spor › Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı - Son Dakika Spor