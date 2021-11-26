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(Sa) Dünya Superbike ve Supersport'ta 2022 yarış takvimi belli oldu - Son Dakika

(Sa) Dünya Superbike ve Supersport'ta 2022 yarış takvimi belli oldu

26.11.2021 09:34
(Sa) Dünya Superbike ve Supersport'ta 2022 yarış takvimi belli oldu

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası (WorldSBK) ve Supersport'ta 2022 yarış takvimi belli oldu.

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası (WorldSBK) ve Supersport'ta 2022 yarış takvimi belli oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılını dünya şampiyonu olarak tamamlayan ve Türkiye adına motor sporlarında tarihi bir başarıya imza atan Toprak Razgatlıoğlu ile Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun da Türkiye'yi temsil edecekleri uluslararası motosiklet yarışlarının 2022 takvimi açıklandı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda 6 kez üst üste şampiyon olan Büyük Britanyalı Jonathan Rea'nın hegomonyasına bu sezon son veren milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2022 sezonunda 13 farklı ayakta Türkiye adına mücadele edecek.

Diğer milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu da yeni sezonda Supersport kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

13 ayaktan oluşan 2022 Dünya Süperbike Şampiyonası yarış takvimi şöyle:

1. ayak 8-10 Nisan: MotorLand Aragon/ İspanya

2. ayak 22-24 Nisan: TT Circuit Assen/ Hollanda

3. ayak 20-22 Mayıs: Circuito Estoril/ Portekiz

4. ayak 10-12 Haziran: Misano Dünya Pisti/ İtalya

5. ayak 15-17 Temmuz: Donington Park/ Birleşik Krallık

6. ayak 29-31 Temmuz: Autodrom Most/ Çek Cumhuriyeti

7. ayak 9-11 Eylül: Magny-Cours/ Fransa

8. ayak 23-25 Eylül: Barcelona-Catalunya/ İspanya

9. ayak 7-9 Ekim: Autodromo Algarve/ Portekiz

10. ayak 21-23 Ekim: San Juan Villicum, Arjantin

11. ayak 11-13 Kasım: Mandalika Uluslararası Pisti/ Endonezya

12. ayak, tarihi açıklanacak: Phillip Island/ Avustralya

13. ayak tarihi ve yeri açıklanacak.

Dünya Superbike Şampiyonası, Toprak Razgatlıoğlu, Supersport, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor (Sa) Dünya Superbike ve Supersport'ta 2022 yarış takvimi belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: (Sa) Dünya Superbike ve Supersport'ta 2022 yarış takvimi belli oldu - Son Dakika
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