Sabri Kıroğlu, Tokyo\'daki İşitme Engelliler Olimpiyatları için Hazırlanıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden sporcu Sabri Kıroğlu, Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları için hazırlanıyor.

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu sporcu Sabri Kıroğlu, Kasım ayında Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyatları için Milli Takım kampındaki hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak 26-29 Haziran 2025 tarihlerinde Zonguldak'ta yapılan Türkiye Karate Federasyonu Premier Ligi Yüksel Baltay Etabı'nda Büyük Erkek Kata kategorisinde işitme cihazını çıkararak yarışan Kıroğlu, üstün performansıyla üçüncülük elde etti. Bu başarısı, hem spor camiasında hem de Tavşanlı'da büyük bir gurur kaynağı oldu. Kiroğlu'nun olimpiyat hazırlık sürecindeki disiplini, özverisi ve kararlılığı, sporun temel değerlerini ve Tavşanlı'nın adını uluslararası arenada temsil etme yolunda örnek bir duruş sergiliyor.

Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kıroğlu'nun her zaman yanında olduklarını ve bu onurlu yolda kendisine gereken her türlü desteği sunmaya devam edeceklerini belirtti. Sabri'nin azmi ve çalışkanlığı, ilçedeki tüm genç sporculara da ilham veriyor. - KÜTAHYA