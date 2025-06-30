Sabri Ugan\'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki tecrübeli spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü açıklayan tecrübeli spor spikeri Sabri Ugan pazar günü öğlen saatlerinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

VASİYETİ BABASININ ÜSTÜNE GÖMÜLMEK

Sakaryalı gazeteci spor spikeri Sabri Ugan'ın ölmeden önce kardeşi gazeteci Raif Ugan'a vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Ugan'ın vasiyetinde cenaze namazının Adapazarı Orhan Camii'nde kılınmasını istediği ve babasının üstüne gömülmek istediği öğrenildi.

Pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Sabri Ugan için 01 Temmuz Salı günü saat 10.30'da Levent Spor Yazarları Derneği'nde yapılacak anma töreni sonrasında Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenazesi Sakarya'ya getirilecek. Ugan'ın cenazesi, Adapazarı'nda bulunan Orhan Camii'nde ikindi namazının ardından ikindi namazının ardından cenaze namazından sonra Emirdağ Mezarlığı'nda aile mezarlığına defnedilecek.

SABRİ UGAN KİMDİR?

1968 yılında Sakarya'da dünyaya gelen Sabri Ugan, gazetecilik kariyerine 1985 yılında yerel bir gazetede muhabir olarak başladı. 1991 yılında aynı gazetede spor müdürlüğüne getirilen Ugan, ilk spikerlik deneyiminiSakaryaspor'un bir karşılaşmasını anlatarak yaşadı. Bu maçta sergilediği performans, onun medya sektöründeki kariyerini şekillendirdi.

1994 yılında Kanal 6'ya editör olarak transfer edilen Ugan, daha sonra Star TV'ye geçerek burada Türkiye Süper Ligi, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını seslendirdi. Anlatımı ve kendine has üslubuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Ugan, spor spikerliği alanında önemli bir yere sahip oldu. Doğan Grubu'ndan ayrıldıktan sonra farklı televizyon kanallarında görev alan Ugan, futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol gibi branşlarda da spikerlik yaptı.

Sabri Ugan, spikerlik kariyerinin yanı sıra yazarlık yönüyle de tanınıyordu. Milli futbolcu Arda Turan'ın hayatını konu alan "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" adlı kitabı kaleme aldı. Kitap, Ugan'ın sporcularla kurduğu yakın ilişkiler ve anlatım gücünün bir yansıması olarak değerlendirilmişti. 29 Haziran 2025'te ise akciğer tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.