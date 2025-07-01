Türk spor medyasının tanınan isimlerinden Sabri Ugan, tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Sabri Ugan'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya gönderilecek.
Cenaze törenine katılan Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan konuşma yaptığı sırada duygu dolu anlar yaşadı ve ayakta durmakta zorlandı.
Son Dakika › Spor › Sabri Ugan son yolculuğuna uğurlanıyor! Oğlu ayakta zor durdu - Son Dakika
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