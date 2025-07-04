Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Bayern Münihli Sacha Boey'den Sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
HT Spor'un aktardığı habaere göre; Sacha Boey, ülkesinin takımlarından Marsilya ile her konuda anlaşmaya vardı. Haberde, Boey'in, Galatasaray'dan gelen teklifi reddettiği ve Bayern Münih ile Marsilya'nın anlaşmasını beklediği ifade edildi.
Fransız oyuncunun Marsilya tercihindeki en önemli sebebin Fransa Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası'nda forma giymek olduğu ve bu nedenle Marsilya'yı seçtiği aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Sacha Boey'dan Galatasaray'a kötü haber! Cimbom'u değil Marsilya'yı seçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?