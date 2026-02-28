Sacha Boey\'den Galatasaray\'a 2. Gol

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Alanyaspor maçıyla bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Fransız futbolcu Sacha Boey attı. Müsabakanın 45+2. dakikada Lucas Torreira'nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Boay, sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılarla bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı. Fransız futbolcu, daha önce İstanbul'da Juventus ile oynanan müsabakada rakip fileleri havalandırmıştı.

Maça 11'de başlayan Sacha Boey, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL