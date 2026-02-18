Sacha Boey: 'Galatasaray'ı Avrupa'ya Taşıyacağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sacha Boey: 'Galatasaray'ı Avrupa'ya Taşıyacağız'

18.02.2026 00:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaraylı Sacha Boey, Juventus galibiyetinin ardından Avrupa'da kalifiye olmak istediklerini belirtti.

GALATASARAYLI futbolcu Sacha Boey, "İkinci maçı da bu akşam oynadığımız gibi oynayacağız. Bir üst tura kalifiye olmak istiyoruz. Galatasaray'ı tekrar Avrupa'da olması gerektiği noktaya taşımak istiyoruz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off turu ilk maçında İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Boey, "Bu akşam burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Biz büyük bir aileyiz. Bu aileye gurur verecek her şeyi yapmaya hazırım" diye konuştu.

'BURADA SAHAYA ÇIKMAYI ÇOK ÖZLEDİM'

Galatasaray için her şeyi yapmaya hazır olduğunu ifade eden Fransız oyuncu, "Burada sahaya çıkmayı çok özledim. Galatasaray için elimden gelenin en iyisini yapmak ve bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için her şeyi yapacağım" dedi.

'İKİNCİ MAÇI DA BU AKŞAM OYNADIĞIMIZ GİBİ OYNAYACAĞIZ'

Avantajlı konumda olmaları hakkında sorulan soruya ise Sacha Boey, şöyle cevap verdi:

"İkinci maçı da bu akşam oynadığımız gibi oynayacağız. Bir üst tura kalifiye olmak istiyoruz. Galatasaray'ı tekrar Avrupa'da olması gerektiği noktaya taşımak istiyoruz."

'ŞAMPİYONLAR LİGİ ATMOSFERİNİ SEVİYORUM'

Ligde de gol atmaya devam etmek istediğini belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Şampiyonlar Ligi atmosferini seviyorum. Uğurlu da geliyor. Umarım ligde de aynı şekilde atmaya başlarım. Önce Allah'a atfetmek istiyorum. Sonra aileme, arkadaşlarıma ve büyük Galatasaray ailesine armağan etmek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Sacha Boey, Juventus, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sacha Boey: 'Galatasaray'ı Avrupa'ya Taşıyacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

23:14
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
Yunanistan, işkembe çorbası için harekete geçti
23:04
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı
22:36
İtalya’ya çok avantajlı gidiyoruz Galatasaray, Juventus’u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı
22:36
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
Görüştüğü kadının eşi tarafından kovalanırken kaza yaptı
22:33
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
Güzellik filtresi azizliği: Tek bir saniye 140 bin takipçiye mal oldu
21:23
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor Detaylar belli oldu
Asgari ücretli ve memura ikinci maaş geliyor! Detaylar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 00:36:44. #7.11#
SON DAKİKA: Sacha Boey: 'Galatasaray'ı Avrupa'ya Taşıyacağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.