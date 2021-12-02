Sacha Boey haftalar sonra İstanbul'a dönüyor

Galatasaray'da sezona başarılı performansla başlayan ancak daha sonra sakatlıkları sebebiyle sahalardan uzak kalan Sacha Boey, Fransa'daki tedavisini tamamlayarak İstanbul'a dönüyor.
Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey, 12 Aralık'ta İstanbul'a dönerek kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürecek" denildi. Fransa bulunan genç oyuncu, günlük yaklaşık 8 saatlik tedavi programıyla hazırlanıyordu. Tedavisine Fransa'da devam edilen Sacha Boey, 12 Aralık'ta İstanbul'a dönerek kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürecek. Sacha Boey, Galatasaray forması giydiği 7 resmi maçta 1 gol atmayı başardı.
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