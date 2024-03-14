Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyeliğinden ayrıldığını açıklayarak, "Ekibim ile birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk sporu ve sporcusunun başarısı için çalışacağız" dedi.
İş adamı Sadettin Saran, İTO'nun mart ayı meclis toplantısında son kez meclis üyelerine seslendiği konuşmasında, "İstanbul Ticaret Odası'nın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Görevde kaldığım kısa süre içinde İTO'da çok kıymetli insanlar tanıdım. Geldiğimiz bu noktada Fenerbahçe başkan adaylığı çalışmalarım için meclis üyeliğinden üzülerek ayrılmak zorundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samimiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Ekibim ile birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. Sadece Fenerbahçe'nin değil, Türk sporu ve sporcusunun başarısı için çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için İTO meclis üyeliğinden ayrıldı - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırılacak olan Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki çalışmalar, düzenlenen temel atma töreniyle başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de spor devrimi yaşandığını söyledi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin afet durumlarında arama-kurtarma faaliyetlerine destek veren köpeği 'Zeyna', İstanbul'da düzenlenen yarışmada en yüksek puanı alarak birinci oldu. Başkan Çerçioğlu, Zeyna'nın başarılarından gurur duyduklarını belirtti.
Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bugün yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam eden takım, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Yarın yapılacak antrenmanın ardından Adana'ya gidecek olan Sivasspor, 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadı'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırılacak olan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun temeli atıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yatırım konusunda her türlü desteği vereceklerini belirtti. Yeni yapılacak olan salonda, basketbol süper lig maçlarının oynanabileceği FIBA onaylı 3100 kişi kapasiteli basketbol sahası, soyunma odaları, fitness salonu, branş spor salonları gibi alanlar ve kapalı otopark yer alacak.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Kıç, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi. Ceferin, İstanbul'u ve Fenerbahçe'yi çok sevdiğini belirtirken, Başkan Koç da Ceferin'in Avrupa futbolu için yaptığı büyük işleri takdir ettiğini söyledi. Ceferin, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçını izlemek için Ülker Stadı'na gidecek.
Bursa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılacak Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun temeli törenle atıldı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Develi Belediyespor'a konuk olacak RAMS Global Cizre Belediyespor, antrenmanlarını sürdürerek maça hazırlanıyor. Başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çeşitli hareketler ve oyun kurma çalışmalarıyla tamamlandı. Antrenör Behmen Cıvıldak, play-off öncesi kalan iki maçı da kazanarak ilk 8'de yer almayı hedeflediklerini belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı arama kurtarma köpeği Zeyna, Türkiye'de düzenlenen Arama Köpekleri Doğa Arama Sınavı'nda birinci oldu. Zeyna, geçen yılki depremlerde de görev alarak birçok hayat kurtardı.
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