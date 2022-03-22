Sadık Çiftpınar PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar, hakaret sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Açıklanan kararlarda Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa müsabakasındaki hakareti sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. PFDK'ya Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Göztepe, Beşiktaş, Gaziantep Futbol Kulübü ve Fenerbahçe de takım halinde sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

"Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 19.03.2022 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu Sadık Çiftpınar'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.03.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü'nün 19.03.2022 tarihinde oynanan Göztepe - Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 19.03.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş - Hatayspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 20.03.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Konyaspor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL