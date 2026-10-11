Safiye Temizdemir Atina'da Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Safiye Temizdemir Atina'da Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safiye Temizdemir, Atina'da düzenlenen Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda trap solo kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Nisa Nur Aydemir trap solo genç kadınlarda gümüş madalya alırken şampiyona 13 Ekim Salı gününe kadar sürecek.

Milli sporcu Safiye Temizdemir, Yunanistan'da devam eden Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre başkent Atina'daki organizasyonda milli sporcu, trap solo kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil etti.

Şampiyonayı ilk sırada tamamlayan Safiye, altın madalya elde etti.

Trap solo genç kadınlar kategorisinde mücadele eden milli atıcı Nisa Nur Aydemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyon, 13 Ekim Salı gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA
GümüşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Manisa’da katliam gibi kaza Olay yerinden ilk görüntüler Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler
Bankalar kesenin ağzını açtı Emekliye 35 bin TL Bankalar kesenin ağzını açtı! Emekliye 35 bin TL
Bakan Memişoğlu’ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışında kimlik şartıyla ilgili yeni açıklama
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:11
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
17:45
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
Dünyaca ünlü futbolcu Palmer, maçın ardından evine yürüyerek gitti
17:30
İlk kez milli takıma seçilmişti Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
İlk kez milli takıma seçilmişti! Adil Demirbağ sakatlığıyla korkuttu
17:26
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 19:05:24. #7.12#
SON DAKİKA: Safiye Temizdemir Atina'da Avrupa Plak Atışları Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei