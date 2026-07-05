Safranbolu Ultra Trail'de ödüller sahiplerini buldu

Tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da ilk kez düzenlenen Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN), ödül töreniyle tamamlandı. İki gün süren organizasyonda 6K, 13K, 19K ve 48,5K parkurlarında dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Safranbolu Ultra Trail'de dün 13K Perohi, 19K İncekaya ve 48,5K Zalifre Ultra parkurları koşulurken, bugün de 6k Tarihi Kent Koşusu gerçekleştirildi. Safranbolu Merkez Tarihi Çarşı'daki startı; Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan ve İş insanı Şefik Dizdar verdi.

Parkurlar 10 ülkeden 550 sporcuyu ağırladı

İlk kez düzenlenen SAFRUN, Türkiye ile birlikte Rusya, ABD, Japonya, Filipinler, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Güney Kore ve Mısır'dan gelen 550 sporcuyu ağırladı. İki gün süren organizasyonda sporcular, Safranbolu'nun doğası ve tarihi mirası içinden geçen parkurlarda unutulmaz bir yarış deneyimi yaşadı.

Kazananlar belirlendi

"Bir koşudan fazlası, tarihte yolculuk" sloganıyla gerçekleştirilen SAFRUN'da 6K, 13K, 19K ve 48,5K etaplarında dereceye girenlere ödülleri, Safranbolu Merkez Tarihi Çarşı'da düzenlenen törenle verildi. Sporculara ödüllerini Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kadir Kalaycı, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan, İş insanı Şefik Yılmaz Dizdar ve Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı takdim etti.

Safrun'da dereceye girenler şöyle

48,5K Zalifre Ultra

Erkekler:

1- Malik Kaan Çadırcıoğlu - 04: 18: 49

2- Ahmet Menteş - 04: 37: 46

3- Ali Murat Akın - 04: 37: 56

Kadınlar:

1- Buket Demirci - 05: 58: 49

2- Ümmü Nihal Tırpan - 05: 59: 10

3- Lıubov Özkalgay - 06: 02: 02

19K İncekaya

Erkekler:

1- Gökhan Gündoğan Şen - 01: 28: 22

2- Tarık Anbarcı - 01: 31: 54

3- Egemen Tülek - 01: 33: 16

Kadınlar:

1- İrem Dursun - 01: 51: 02

2- Nurhan Cengiz - 01: 54: 06

3- Songül Albayrak - 01: 54: 06

13K Perohi

Erkekler:

1- Melih Olcay Dinç - 01: 11: 27

2- Fatih Topçu - 01: 13: 21

3- Djoko Keita - 01: 14: 41

Kadınlar:

1- Nehir Dalga - 01: 20: 48

2- Zeynep Can Ozket - 01: 37: 26

3- Berrak Irmak - 01: 39: 01

6K Tarihi Kent Koşusu

Erkekler:

1- Ali Akgün - 00: 26: 40

2- İbrahim Arık - 00: 29: 16

3- Muhammed Yardımcı - 00: 29: 22

Kadınlar:

1- Aylin Bayındır - 00: 35: 12

2- Gülümser Ertem - 00: 35: 18

3- Ceren Pehlivan - 00: 36: 17 - İSTANBUL