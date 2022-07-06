SPOR Sağlık çalışanları, futbol turnuvasında kıyasıya mücadele etti - Son Dakika
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SPOR Sağlık çalışanları, futbol turnuvasında kıyasıya mücadele etti

06.07.2022 22:36
SPOR Sağlık çalışanları, futbol turnuvasında kıyasıya mücadele etti

Sağlık çalışanları, futbol turnuvasında kıyasıya mücadele ettiFinal mücadelesini 'Baba Hayri' lakaplı eski milli sporcu Hayri Ülgen yönettiKaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - Sağlık çalışanları, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Futbol Turnuvası'nda kıyasıya mücadele etti.

Sağlık çalışanları, futbol turnuvasında kıyasıya mücadele etti

Final mücadelesini 'Baba Hayri' lakaplı eski milli sporcu Hayri Ülgen yönetti

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - Sağlık çalışanları, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Futbol Turnuvası'nda kıyasıya mücadele etti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çalışanları arasında düzenlenen; 8 grupta 32 takımın kıran kırana mücadelesi sonrası 450 sporcunun ter döktüğü futbol turnuvası, Şehit Erdem Özçelik Stadyumu'nda gerçekleşen 3'üncülük ve final maçıyla son buldu. Heyecan dolu final maçını, 'Baba Hayri' lakaplı eski milli sporcu ve spor yorumcusu Hayri Ülgen yönetti. FC Sakura Başhekimlik ile LES United arasında oynanan final mücadelesini 4-1'lik skorla FC Sakura Başhekimlik kazandı ve kupanın sahibi oldu. Tribündeki seyirciler de çalışma arkadaşlarına mücadele boyunca tezahüratlarıyla destek oldular.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, turnuvayla ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ülkemizin en büyük sağlık komplekslerinden bir tanesi. 10 bin çalışanıyla büyük bir sağlık ordusu. Bu ordu pandemide ciddi bir efor sarf etti. Pandemi sağlık çalışanları için bir savaş dönemiydi. Artık yaraları sarma ve bundan sonrasına hazırlanma dönemi. Bizim gibi yeni ve bu dönemde yorulmuş bir hastanede çalışanları bir araya getirmek, dayanışma için güzel bir organizasyona imza attığımızı düşünüyorum. 450 sağlıkçının sporcu olarak yarıştığı bir turnuva yaşadık. Bugünün de güzel tarafı tanınmış bir spor yorumcumuz, eski milli futbolcumuz maçı yönetiyor. Sporun paylaşmaya katkısı, kardeşliğe katkısı, dayanışmaya katkısının hastanemizin geleceği adına çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Eski milli sporcu Hayri Ülgen ise açıklamasında, "Yıllardır bu işin işin içindeyim, bu kadar güzel bir organizatörlük görmedim. Güzel bir turnuva oldu. Turnuva sonunda da yine kim kazanan oldu; hekimlerimiz, doktorlarımız oldu. Ben hep buna suskundum çünkü böyle güzel bir güzel topluluğu ne 2'nci Lig'de ne de 3'üncü Lig'de gördüm. İnşallah böyle turnuvalar olursa, beni de hakem yaparlarsa çok mutlu olurum. Güzel bir maç yönettiğimi düşünüyorum. Gerçekten müthiş bir turnuvaydı. Futbolda 4 sene gol kralı oldum. 21 defa milli oldum ancak ilk defa böyle bir maçta hakemlik yapıyorum. Demek ki ihtiyarladığımızın delilidir bu. Ama olsun, böyle gençlere hizmet etmek, onları yönetmek çok güzel. Hakemlere bir duyurum var; hiç kimse bana itiraz etmedi. Hakemler maçları adil idare etsin ve hakemliğin de güzelliği meydana gelsin" ifadelerini kullandı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen törenle çalışanlar, kupa ve madalyalarını aldılar.

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Kaynak: DHA

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