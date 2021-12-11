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Sahadan çıkmayan köpek, maçı başlatmadı - Son Dakika

Sahadan çıkmayan köpek, maçı başlatmadı

11.12.2021 20:14

Bursa Bölge Süper Amatör Ligi'nde Söylemiş Başakspor ile Balkanspor arasında oynanan maçın ikinci yarısı sahaya giren köpek sebebiyle 10 dakika geç başladı. Hakem ve futbolculara şirinlikler yaparak kendini sevdiren köpek, uzun uğraşlar sonucu sahadan çıkarıldı. Renkli anlara sahne olan olayı taraftarlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.

Bursa'da, Söylemiş Başakspor ile Balkanspor arasında oynanan maçın ikinci yarısı sahaya giren köpek nedeniyle 10 dakika geç başladı.

SAHADAN ÇIKMAYI HİÇ İSTEMEDİ

Bursa Bölge Süper Amatör Ligi'nde Söylemiş Başakspor ile Balkanspor, Yenişehir İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. 1-0 Balkanspor üstünlüğü ile sona eren maçın ikinci yarısı sahaya giren köpek sebebiyle 10 dakika geç başladı. Hakem ve futbolcuların yoğun çabasına rağmen yatarak sahadan çıkmak istemeyen köpek renkli anlar yaşattı. Sahaya giren bir görevlinin uzun uğraşlarıyla köpek sahadan çıkarılırken mücadelenin ikinci yarısı başlatıldı. O anlar ise taraftarların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sahadan çıkmayan köpek, maçı başlatmadı
Sahadan çıkmayan köpek, maçı başlatmadı
Sahadan çıkmayan köpek, maçı başlatmadı
Sahadan çıkmayan köpek, maçı başlatmadı
Sahadan çıkmayan köpek, maçı başlatmadı
Sahadan çıkmayan köpek, maçı başlatmadı
Sahadan çıkmayan köpek, maçı başlatmadı
Sahadan çıkmayan köpek, maçı başlatmadı

Yenişehir, Bursa, Köpek, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sahadan çıkmayan köpek, maçı başlatmadı - Son Dakika Spor


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