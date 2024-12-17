Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın golünde kendinden geçti - Son Dakika
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Spor

Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın golünde kendinden geçti

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Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın Trabzonspor ile yaptığı derbi maçta sarı-kırmızılıların uzatma dakikalarında bulduğu gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Gökbakar'ın bu sevinci binlerce etkileşim aldı.

17.12.2024 11:03  Güncelleme: 11:09
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Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray- Trabzonspor mücadelesi uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne olurken karşılaşmada kazanan 90+8. dakikada gelen gol sonucu 4-3'lük skorla Sarı-Kırmızılılar oldu.

KENDİNDEN GEÇTİ

Dev karşılaşmanın yankıları sürerken koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen oyuncu Şahan Gökbakar'ın uzatma dakikalarında galibiyeti getiren gole tepkisi de sosyal medyada gündem oldu. Büyük bir heyecanla maçın son anlarını takip eden Gökbakar, atılan gol sonrası adeta kendinden geçti.

Şahan Gökbakar, Galatasaray\'ın golünde kendinden geçti

Şahan Gökbakar, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahan Gökbakar, Galatasaray'ın golünde kendinden geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    senmi benmi kardesim apartmanda komşular kapıya geldi faciami oldu diye 21 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok önemli sanki gol attı da sanki karnını doyuruyor 11 16 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    şampiyon Galatasaray nokta 18 6 Yanıtla
  • Murat Güvendir:
    Kocaman adamın yaptıklarına bak yaa gerçekten çok ilginç 12 9 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    ivedik e bişeyler girmiş gibi bağırıyor 11 8 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    yahu bir insan bu kadar mi itici ve sevimsiz olur !.. 5 6 Yanıtla
  • Alpay Özok:
    valla bende tshirtim çıkmış kendimi yerde buldum?? 8 2 Yanıtla
  • erkan zengin:
    Kapçik ağızlı 5 3 Yanıtla
  • Ferhat Polat:
    Ne yapalım yani Allah Allah 3 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Kralsin sayin ŞAHAN 0 0 Yanıtla
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