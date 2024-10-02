Şahap Gürsoy, Binicilik Federasyonu Başkanlığına Aday

Spor

Türkiye Binicilik Federasyonunun 8 Kasım'da yapılacak olağan genel kurulunda Şahap Gürsoy, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Şahap Gürsoy, Aha Teke Binicilik Kulübü'nde yönetim listesinde yer alacak eski FIFA kokartlı hakem ve spor yorumcusu Bünyamin Gezer'le basın toplantısı düzenledi.

Yıllardır binicilikle ilgilendiğini belirten Gürsoy, "İlk yola çıkış cümlemiz 'Neden olimpiyatta ve Avrupa'da temsil edilmiyoruz?', at denince akla Türk geliyorsa neden temsilimiz yok? Hiç kimse maalesef bunu dert edinmemiş. Türkiye Binicilik Federasyonunun atla ilgili verdiği pasaportun devlette karşılığı yok. Yöneticilerimiz bu işle ilgili, bilgili değil. Uluslararası federasyonda muhatap bulamıyoruz. Türkiye'den bir atın çıkışı 2 ay sürüyor. Önce bir çalıştay yapıp tüzüğümüzü düzenlemek lazım. At kimliğimizi kurumlarımızda tanınır hale getirmeliyiz. Uluslararası federasyonun kriterlerine uyacağız." ifadelerini kullandı.

2028 Olimpiyat Oyunları'na başarı yakalamak için gitmek istediklerini dile getiren Gürsoy, şunları aktardı:

"En büyük arzum 2028'de dereceye girmek. İki önemli atımız var. Kafiledeki çocuklarımızı bu atlarla buluşturacağız. Devletimizin de katkısıyla çocuklarımızın hepsi eşit olacak. Fırsat eşitliği oluşturacağız. Çok iyi bir binici, atı olmadığı için dışarıda kalmayacak. Utanma bilirim, ar bilirim, başaramazsam bırakırım. Kriterlere uymayan hiçbir sporcuyu milli takıma almam. Adalet ve liyakat olacak bizim dönemimizde."

Adaletli ve eşitlikçi bir yönetimle kulüp odaklı olacaklarını vurgulayan Gürsoy, "Eğer milli takım seçmelerinde bir boşluk varsa onu gidereceğiz. Federasyon başkanının bile milli takımda kontenjanı asla olmayacak. Bu sporun zengin sporu algısı var. Bu algıyı kaldırmak istiyoruz. 6 ay hiç uyumayacağız, kulüpleri gezeceğiz. Sponsorlar bulacağız. Kurumlarla çalışıp bu sporu halka yaymaya çalışacağız. 20-30 okula at göndermek istiyorum. Çocuklar ata dokunsunlar, atı tanısınlar istiyorum. Bu sporu ulaşabilir hale getirmek önemli. Söylediklerimizi yapamazsak bırakırız. Ekonomik seviyesi at almaya uygun olmayan sporcuları iyi atlarla buluşturacağız." diye konuştu.

Bünyamin Gezer ise Şahap Gürsoy'un projelerine çok inandığını anlatarak, "Bu, iki ayaklı bir spor. Bir sporcu, bir de at ayağı bar. Bazen atımız iyi sporcumuz kötü, bazen de tam tersi. Seçilirsek federasyon olarak bunu ortadan kaldıracağız. At sporunun her ayağında 40 yıldır var Şahap Bey. Sunduğu projeleri yapabileceğine inandığım için yanındayım. 8 Kasım'da da bu yolun sonu mutluluk olacak." değerlendirmesinde bulundu.