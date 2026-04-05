Sahaya çıkan Fenerbahçeli futbolculara sürpriz karşılama

05.04.2026 19:30
Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de futbolcuların sahaya çıktığı anda sarı-lacivert duman fişekleri ve konfetiler ile gösteri yapıldı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayan Fenerbahçe’de maçın başlamasına dakikalar kala unutulmaz bir gösteriye imza atıldı. 

SAHAYA ÇIKIŞ ANINDA GÖRSEL ŞÖLEN

Maç öncesi ısınmak için sahaya adımlarını atan Fenerbahçeli futbolcular büyük bir sürprizle karşılaştı. Maraton tribününden aynı anda ateşlenen sarı-lacivert duman fişekleri ve konfetiler stadın atmosferini bir anda değiştirdi. Gökyüzüne yükselen renkli bulutlara, binlerce sarı-lacivert konfeti eşlik etti.

FUTBOLCULARA TEK TEK MORAL VERİLDİ 

Görsel şovun yanı sıra Fenerbahçe taraftarı, derbi öncesi gövde gösterisi yaptı. Şampiyonluk yolundaki kritik virajda takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli futbolseverler, Chobani Stadyumu’nu adeta bir karnaval alanına çevirdi. Taraftarlar, tüm futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak moral ve motivasyon sağladı. 

    Yorumlar (2)

  • Ender Murat Ender Murat:
    Yensen yenilsen her zaman fener 20 14 Yanıtla
  • Fatma123456 Fatma123456:
    yıllardır şampiyon olamadıkları için napıcaklarını şaşırdılar:) 12 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

