Şahika Ercümen'den Kızıl Mercanlara Dalış - Son Dakika
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Spor

Şahika Ercümen'den Kızıl Mercanlara Dalış

Milli sporcu Şahika Ercümen, Ayvalık'ta Kırmızı Mercanlar için 30 metreye serbest dalış yaptı.

04.11.2024 22:34
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- Kızıl mercanlara dikkat çekmek için 30 metreye serbest dalış gerçekleştirdi

Milli Sporcu Şahika Ercümen, Ayvalık'ın Kızıl Mercanlar için 30 metreye serbest dalış yaptı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, düzenlenen 19. Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nde milli yüzücü Şahika Ercümen, Ayvalık'ın Kırmızı Mercanları (Gorgonya) dikkat çekmek için 30 metreye 3 serbest dalış gerçekleştirdi.

Fırtınalı hava şaratlarına rağmen Ercümen, bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla Kerbela mevkisinde 30 metre derinlikteki biri İtalya'nın Portofino açıklarında diğeri Ayvalık açıklarında bulunan Kırmızı Mercanlara dikkat çekmek için tüpsüz, serbest dalış gerçekleştirdi. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan çalışmada Şahika Ercümen 3 serbest dalış yaptı.

Kızıl Mercanların Ayvalık için önemine değinen Dalış Eğitmeni Kubilay Kılıç "Bugün Ayvalık'taki sualtı mercanları; hakikaten çok nadide canlılar. Türkiye'nin başka hiçbir yerinde bu yoğunlukta yok. Ayvalık'ta yaklaşık akritasyon yapılmış sekiz büyük riftte çok geniş alanlarda sualtı canlılarına ev sahipliği yapan, ekolojik çeşitliliği arttıran ve ekosistem sistemin korunmasında çok önemli görevleri olan bir yapı. Kırmızı mercanlar diyoruz ama mercanlar değil aslında gorgonyalar'ın tanıtımı ve korunmasıyla ilgili ve Ayvalık'ımızın bu eşsiz güzellikteki Sayfiye kentimizin tanıtımıyla ilgili bir organizasyondayız. Şahika Ercümen ile birlikte yaklaşık 30 metrelik bir derinliğe, mercanları ziyarete ineceğiz. Hep birlikte çok güzel görsel sualtı fotoğrafı ve videoları alacağız ve bunları duyuracağız. Bu mercanların tanıtımını korunmasını bizler için sualtı kültürel varlıklarının içerisinde en önemli domino taşlarından bir tanesi olan bu yapının hem duyurulması hem de korunmasıyla ilgili bir çalışma için bu organizasyonu yapıyoruz" dedi.

Fırtınalı deniz şaratlarına rağmen Kızıl Mercanlara dikkat çekmek için Ayvalık açıklarında 30 metreye serbest dalış gerçekleştiren milli yüzücü Şahika Ercümen "Ülkemiz için ve aslında tüm dünya için çok çok anlamlı tabi ve bu da Ayvalık'ta kızıl mercanlarımız. Suyun altında tabi başka canlılarla da karşılaştım. Soğuk bir hava ve birazcık aslında fırtına sezonunun başlamasına rağmen güzel bir dalış oldu. Planladığımız gibi gitti her şey. Umarım bu ve bunun gibi farkındalık etkinlikleriyle hem Türkiye'de hem de dünyada bu sualtı güzelliklerimizi daha iyi tanıtabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şahika Ercümen'den Kızıl Mercanlara Dalış - Son Dakika

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