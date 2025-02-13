Şahin Altınok, Yeni Malatyaspor Başkanlığına Devam Edecek

Spor

YENİ Malatyaspor'da 9 Ocak'ta kulüp başkanlığından istifa ettiğini duyuran Şahin Altınok, Haziran ayına kadar göreve devam etme kararı aldı.

1'inci Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan ve eksi 21 puanla ligin son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor'da 09.01.2025 tarihinde istifasını duyuran kulüp başkanı Şahin Altınok, Haziran ayında yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurula kadar görevinin başında olma kararı aldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Haziran ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurula kadar, gerekli sağlıklı bir yönetim geçişinin sağlanmaması ve başkan adaylarımızın yönetim kurullarını ve finansman projelerini daha rahat ve zamana yayarak belirlemesi, gerek ise zor günler geçiren kulübümüz ve tamamına yakını Malatyalı gençlerden oluşan profesyonel futbol takımımızı sahipsiz bırakmamak adına; yaptığım istişareler sonucu kulüp başkanlığı görevime Haziran ayına kadar devam etme kararı almış bulunmaktayım. Büyük camiamıza ve kamuoyuna duyurulur."