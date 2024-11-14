Şahin'den TFF'ye Ziyaret

Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki görüşmede "gündeme dair konular hakkında fikir alışverişinde" bulunuldu.

Hacıosmanoğlu, Şahin'e isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.