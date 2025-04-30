Şahinbey Ampute Futbol Takımı Finale Yükseldi

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Ligde ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı ağırladı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Mavi-beyazlı ekip ikinci yarıda bulduğu gol ile güçlü rakibini kupa dışına iterek finale yükseldi.

"Kupaları istiyoruz"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu belirterek, "Hem ligde hem de kupada emin adımlarla ilerliyoruz. Hafta sonu deplasmanda şampiyonluk yolundaki en büyük rakibimiz Alves Kablo Ampute Futbol Spor Kulübü Takımı'nı 2-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde ettik. Bugün de Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Pendik Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını ağırladık. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmayı 1-0 kazanarak finale yükseldik. Finalde de Alves Kablo Ampute Futbol Spor Kulübü Takımı'nı mağlup ederek hem lig de hem de kupa da şampiyon olmak istiyoruz. Her iki takımı da ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyor, alınan galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP