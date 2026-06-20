Şahinbey Ampute finalde 2-1 - Son Dakika
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Şahinbey Ampute finalde 2-1

Şahinbey Ampute finalde 2-1
20.06.2026 09:36  Güncelleme: 09:37
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Ampute Futbol Süper Ligi şampiyonu Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası yarı finalinde Malatya Büyükşehir Belediye Spor'u 2-1 yenerek finale çıktı. Kulüp başkanı Cuma Güzel, takımı tebrik ederek kupayı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Ampute Futbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Malatya Büyükşehir Belediye Spor Ampute Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Ligde olduğu gibi Türkiye Kupası'nda da şampiyonluk hedefleyen Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Malatya Büyükşehir Belediye Spor Ampute Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Şahinbey Ampute Futbol Takımı, maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tuttu. Oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan mavi-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nı da kazanarak müzesini iki kupayla taçlandırmak istiyor.

"Hedefimiz kupayı Şahinbey'e getirmek"

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı karşısında alınan galibiyetin ardından oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Cuma Güzel, sahada mücadele eden tüm sporcularla gurur duyduklarını ifade ederek, "Takımımız sahada büyük bir inanç, disiplin ve mücadele örneği sergiledi. Alınan galibiyet, oyuncularımızın ve teknik heyetimizin özverili çalışmalarının bir sonucudur. Hepsini yürekten kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şahinbey Ampute finalde 2-1 - Son Dakika

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