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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Konya'yı 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Konya'yı 4-0 Mağlup Etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Konya Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 mağlup etti. İlk yarı 0-0 tamamlanan karşılaşmada ikinci yarıda hızlı başlayan Şahinbey Belediye, 4 gol atarak farklı bir galibiyet elde etti. Başkan Cuma Güzel, oyuncularını kutlayarak, şampiyonluk yolunda ilerlediklerini belirtti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Konya\'yı 4-0 Mağlup Etti
03.01.2024 - 17:22,
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Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda oynadığı karşılaşmada Konya Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 mağlup etti.

Ligdeki çıkışını aldığı galibiyetlerle sürdüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Konya Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu ve çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı rakip filelere gönderdiği 4 golle karşılaşmayı farklı kazanmasını bildi.

"Alınan galibiyetten dolayı mutluyum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi bir oyunla rakip karşısında net bir skorla galip geldiklerini belirterek, "Alınan farklı galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Sezon başında söylediğim gibi, oyuncu grubumuz ile şampiyonluğa koşuyoruz. Aldığımız farklı galibiyette buna bir ışıktır. Alınan bu galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na hediye diyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Konya'yı 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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