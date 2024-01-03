Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Konya\'yı 4-0 Mağlup Etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda oynadığı karşılaşmada Konya Ampute Futbol Takımı'nı 4-0 mağlup etti.

Ligdeki çıkışını aldığı galibiyetlerle sürdüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Konya Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu ve çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı rakip filelere gönderdiği 4 golle karşılaşmayı farklı kazanmasını bildi.

"Alınan galibiyetten dolayı mutluyum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, iyi bir oyunla rakip karşısında net bir skorla galip geldiklerini belirterek, "Alınan farklı galibiyetten dolayı tüm oyuncularımı kutluyorum. Sezon başında söylediğim gibi, oyuncu grubumuz ile şampiyonluğa koşuyoruz. Aldığımız farklı galibiyette buna bir ışıktır. Alınan bu galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na hediye diyorum" dedi. - GAZİANTEP