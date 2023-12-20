 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı Pendik'i 4-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı Pendik'i 4-1 mağlup etti

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde oynadığı maçta Pendik Engelliler Spor Kulübü'nü 4-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Başkan Cuma Güzel, fair-play örneği göstererek rakip takım yöneticileriyle ilgilendi. Şahinbey Ampute Futbol Takımı oyuncusu İbrahim Esen ise şampiyon olmak istediklerini belirtti.

Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı Pendik\'i 4-1 mağlup etti
20.12.2023 - 16:36,
Abone Ol

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde oynadığı karşılaşmada Pendik Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 4-1 mağlup etti.

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligdeki çıkışını sürdüren Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Pendik Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde her iki takımda birbirine başarılar dilerken, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, fair-play örneği göstererek rakip takım yöneticileriyle yakından ilgilendi, rakip takım oyuncularını da soyunma odasında ziyaret edip başarılar diledi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, 2., 7. ve 10. dakikalarda Yussıf Yahaya'nın golleriyle 3-0 öne geçerken, dördüncü golü ise 13. dakikada İbrahim Halil Esen kaydetti. Rakip takımın tek golü ise 45. dakikada Patrick'ten geldi. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı bu zorlu karşılaşmadan da 4-1 galip ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

"Centilmence bir maç oldu"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetle ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini belirterek "Pendikspor bizim kardeş kulübümüz. Karşılaşma öncesi de iyi oynayan kazansın dedik. Centilmence gecen bir karşılaşma oldu. İki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol takımı olarak destan yazmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımıza da bizleri desteklediklerini için teşekkür ediyorum" dedi.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı oyuncularından İbrahim Esen ise iyi bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, "Ligin ikinci sırasındaki takımla karşılaştık. İlk yarıda skoru elde ettik. Skoru elde ettikten sonra biraz rahat oynadık. Önümüzde zorlu maçlar var. O maçları da kazanarak sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şahinbey, Gençlik, Spor, Maç Sonucu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı Pendik'i 4-1 mağlup etti - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45
Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17
Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24
Akşener'in 'Korkak' çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum

Son Dakika
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:17 Asgari ücret zammıyla ilgili bir öneri de Fatih Erbakan'dan: 23 bin lira olmalı
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'' törenine katıldı
14:47 İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık
13:24 Akşener'in "Korkak" çıkışına Mansur Yavaş'tan sert yanıt: Zoruma gitti, Allah'tan başka kimseden korkmuyorum
13:07 Cezaevindeki Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi: İyi değilim, boğuluyorum
12:49 Fatih Erbakan: İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki yerlerde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 16:38:13. #1.11#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Ampute Futbol Takımı Pendik'i 4-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement