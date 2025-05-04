Şahinbey Belediye Spor Ampute Futbol Takımı, Şampiyonluk Yolunda Önemli Bir Galibiyet Aldı - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Spor Ampute Futbol Takımı, Şampiyonluk Yolunda Önemli Bir Galibiyet Aldı

Şahinbey Belediye Spor Ampute Futbol Takımı, Şampiyonluk Yolunda Önemli Bir Galibiyet Aldı

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, evinde TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek şampiyonluk hedefinde bir engeli daha aştı. Kulüp başkanı ve antrenörü, şampiyonluk için kararlı bir mücadele sürdüreceklerini vurguladılar.

04.05.2025 16:50  Güncelleme: 16:52
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Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Ligdeki istikrarlı çıkışını TSK karşısında da sürdürmek isteyen mavi-beyazlı ekip, karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek sahadan 2-1 galip ayrıldı.

"Şampiyon olacağız"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Öncelikle bizleri desteklemeye gelen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zor bir maçtı. Rakiplerimiz konu Şahinbey olunca daha fazla motive oluyorlar. Taraftarlarımızın desteği ile takımız sonuca gitmesini bildi. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık. Rakiplerimizin bize karşı aşırı motivasyonu bizleri daha da hırslandırıyor. Şahinbey Belediye Spor Kulübü olarak fair-play çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Alınan galibiyetten dolayı hem teknik ekibi hem de oyuncularımızı tekrar tebrik ediyorum" dedi.

"Şampiyonluk için çok çalışıyoruz"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş ise mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Şampiyon olmak için çok çalışıyor ve mücadele ediyoruz. TSK iyi bir takımdı ve şampiyonluk yolunda önemli bir rakipti. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Alınan galibiyeti, Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel ve tüm taraftarlarımıza armağan ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şahinbey Belediye Spor Ampute Futbol Takımı, Şampiyonluk Yolunda Önemli Bir Galibiyet Aldı - Son Dakika

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