Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde

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Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı İtalya'da 20-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek.

20-22 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Sassuolo kentinde 8 takımın katılımıyla gerçekleşecek olan turnuvada Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Polonya kulübü Wisla Krakow ve İrlanda ekibi Cork City ile karşılaşacak. Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, gruptaki son maçını ise 21 Eylül Cumartesi günü İngiltere'nin Everton takımıyla yapacak.

"Daha önce 2 kez kazandı"

Ülkemizi Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde başarı ile temsil eden Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı daha önce kupayı iki kez kazandı. Kupayı, 2021 ve 2023 yıllarında kazanan Şahinbey Belediyespor Ampute Futbol Takımı, üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor. Kupanın son şampiyonu Şahinbey Belediyespor, İtalya'nın vize vermemesi nedeniyle Gana uyruklu 5 oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.

Organizasyonda A Grubu'nda ise Vicenza Calcio (İtalya), CD Flamencos (İspanya), Paris (Fransa) ve Odishi Zugdidi (Gürcistan) yer alacak. Gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek. - GAZİANTEP