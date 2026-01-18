Şahinbey Ampute'den farklı galibiyet 7-0 - Son Dakika
Şahinbey Ampute\'den farklı galibiyet 7-0
18.01.2026 16:07  Güncelleme: 16:09
Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü'nü 7-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı. Kulüp Başkanı Cuma Güzel ve Antrenör Fatih Karakuş, şampiyonluk hedeflerini vurguladı.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 7-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelli Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Ligdeki istikrarlı çıkışını TSK karşısında da sürdürmek isteyen mavi-beyazlı ekip karşılaşmanın tamamında rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek, rakibini 7-0 yenmesini bildi.

"Şampiyon olacağız"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Öncelikle bizleri desteklemeye gelen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zor bir maçtı. Rakiplerimiz konu Şahinbey olunca daha fazla motive oluyorlar. Taraftarlarımızın desteği ile takımız sonuca gitmesini bildi. Şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştık. Şahinbey Belediye Spor Kulübü olarak fair-play çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Alınan galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na armağan ediyoruz. Ayrıca hem teknik ekibi hem de oyuncularımızı tekrar tebrik ediyor, bizleri bu soğuk havada desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Şampiyonluk için çok çalışıyoruz"

Şahinbey Belediye Spor Kulübü Antrenörü Fatih Karakuş mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirterek, "Şampiyon olmak için çok çalışıyor ve mücadele ediyoruz. TSK iyi bir takımdı ve şampiyonluk yolunda önemli bir rakipti. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Alınan galibiyeti, Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel ve tüm taraftarlarımıza armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımıza teşekkür ediyorum"

Şahinbey Belediyespor oyuncularından Barış Telli ise alınan galibiyeti taraftarlara armağan ederek, "Öncelikle bizleri bu soğuk havada yalnız bırakmayarak destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Zor bir maçı daha kazanarak Şampiyonluğa doğru ilerliyoruz. Alınan galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na, Kulüp Başkanımız Cuma Güzel'e ve taraftarlarımıza armağan ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şahinbey, Spor, TSK, Son Dakika

