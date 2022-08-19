Geleceğin jimnastikçileri Şahinbey'de yetişiyor - Son Dakika
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Geleceğin jimnastikçileri Şahinbey'de yetişiyor

19.08.2022 15:42
Geleceğin jimnastikçileri Şahinbey'de yetişiyor

Şahinbey Belediyesi'nin Binevler Sosyal Tesisindeki jimnastik salonunda devam eden yaz dönemi kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Şahinbey Belediyesi'nin Binevler Sosyal Tesisindeki jimnastik salonunda devam eden yaz dönemi kurslarına çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı olarak Binevler Mahallesi'nde hizmet veren tesiste her yaştan vatandaş için gerçekleştirilen kurslar tüm hızıyla sürüyor. Binevler Sosyal Tesislerinde, nezih bir ortamda eğitim alan 125 çocuk her gün 4 seansta jimnastik eğitimi alıyor. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle geleceğin jimnastikçileri Şahinbey'de yetiştiriliyor.

"Çocukları internet bağımlılığından uzaklaştırıyoruz"

Binevler Sosyal Tesisinde jimnastik eğitmeni olarak görev yapan Ayşe Yalçın, çocukların bu sporla birlikte zamanlarını daha iyi değerlendirildiğini ifade etti. Çocuklara yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri için jimnastik eğitimi verdiklerini aktaran Yalçın, "Günümüzde çocuklar tablet, telefon ve internet bağımlılığına yakalanmış durumda. Onların daha da sosyalleşmesi ve spora yönlenmesi için haftanın her günü 125 öğrenciye Binevler Sosyal Tesisinde jimnastik eğitimi veriyoruz. Bu spora çok fazla ilgi var anneleriyle birlikte spora gelen çocuklarımız var. Anneler fitness yaparken çocuklarda jimnastik yapıyorlar" dedi.

"Tatilimizi en iyi şekilde değerlendiriyoruz"

Kursa gelen öğrenciler ise jimnastik yaparak tatillerini en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Yaz tatilini jimnastik yaparak değerlendiriyoruz. Burada yeni arkadaşlar edindik. Buraya gelmediğimiz zamanlarda evde canımız çok sıkılıyor. Jimnastik sporu yapmaya başladığımızdan bu yana telefon ve tablet alışkanlıklarımızdan uzaklaştık" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi yaz dönemi kurslarında jimnastiğin yanı sıra çocuklar için atletizm, basketbol, futbol, jimnastik, karete, okçuluk, tekvando, voleybol, akıl oyunları, ayak tenisi, florr corling, yüzme, kick boks, bocce, wushu, dart, masa tenisi ve satranç kursları düzenleniyor. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Binevler Mahallesi, Şahinbey, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleceğin jimnastikçileri Şahinbey'de yetişiyor - Son Dakika

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