Şahinbey'de yüzlerce sporcu derece için mücadele etti - Son Dakika
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Şahinbey'de yüzlerce sporcu derece için mücadele etti

25.02.2022 14:23
Şahinbey'de yüzlerce sporcu derece için mücadele etti

Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Salonu'nda 3x3 basketbol ve ayak tenisi turnuvaları düzenledi.

Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Salonu'nda 3x3 basketbol ve ayak tenisi turnuvaları düzenledi.

Şahinbey Belediyesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile liseler arası 3x3 basketbol ve ayak tenisi turnuvası yapıldı. Turnuva da 3x3 basketbol için 12 liseden toplam 72 öğrenci katılırken, ayak tenisine ise 18 liseden toplam 108 öğrenci katıldı. Öğrenciler düzenlenen turnuvada hem eğlendi hem de centilmence mücadeleler ortaya koydular.

"Öğrencileri tebrik ediyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Şahinbey Belediyesi olarak eğitime ve spora önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olduk. Onların spor yapmaları için halı sahalar ve spor salonları yaptık. Ayrıca her yıl Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, karne hediyesi olarak öğrencilerimize spor ayakkabısı hediye ediyor. Geçtiğimiz günler içerisinde Akkent Spor Köyü'nde voleybol ve satranç turnuvaları düzenlemiştik. Şimdi de liseler arası 3x3 basketbol ve ayak tenisi turnuvaları düzenledik. Düzenlenen turnuvalarda toplam 180 sporcu mücadele etti. Hem öğrenciler hem de sporseverler keyifli zaman geçirdiler. Şahinbey Belediyesi sporcuyu ve eğitimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Şahinbey'de yüzlerce sporcu derece için mücadele etti
Şahinbey'de yüzlerce sporcu derece için mücadele etti
Şahinbey'de yüzlerce sporcu derece için mücadele etti

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Şahinbey Belediyesi, basketbol, Şahinbey, Akkent, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şahinbey'de yüzlerce sporcu derece için mücadele etti - Son Dakika


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