Sait Karafırtınalar Adanaspor'dan ayrıldı - Son Dakika
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Sait Karafırtınalar Adanaspor'dan ayrıldı

25.05.2022 21:34
Sait Karafırtınalar Adanaspor'dan ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da görev süresi sona eren Teknik Direktör Sait Karafırtınalar sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da görev süresi sona eren Teknik Direktör Sait Karafırtınalar sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı. Karafırtınalar, "Ekibimizle birlikte burada yer almanın haklı gururunu yaşayacağız" dedi.

Karafırtınalar, sosyal medya üzerinden yayımladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Teşekkürler Adanaspor, Ekim 2021'de sezon sonuna kadar yapmış olduğumuz anlaşmanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Adanaspor'un büyük tarihinde 8 ay gibi bir süre de olsa, ekibimizle birlikte yer almanın haklı gururunu yaşayacağız. Göreve geldiğimiz İlk günden bugüne kadar, farklı duygular, birlikte yaşadığımız tüm Adanaspor paydaşlarına, Başkanımız Bayram Akgül ve Yönetim Kurulumuza, Futbolcularımıza, tüm birimlerdeki çalışma arkadaşlarımıza, kalbi Adanaspor için atan Taraftarlarımıza sonsuz teşekkür eder, gelecekte Adanaspor'a başarılar dilerim." - ADANA

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Kaynak: İHA

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