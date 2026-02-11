Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi - Son Dakika
Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi

11.02.2026 22:11
Japonya Ligi'nde 100. yıldönümü vesilesiyle beraberlik kaldırıldı. İşte yapılan yeni uygulamaya göre oluşacak puan sistemi...

Japonya futbolunda 100. yıldönümü sebebiyle köklü bir değişikliğe gidildi. Tüm dünyada futbolseverlerin zaman zaman konuştuğu futbolda beraberliğin kaldırılması, Japonya Ligi'nde uygulandı.

JAPONYA LİGİ'NDE BERABERLİK KALDIRILDI

Lig yönetimi, 100. yıl dönümüne özel maçların berabere bitmesini engelleyecek yeni puanlama sistemini uygulamaya soktu. Buna göre, 90 dakikası eşit tamamlanan karşılaşmalar penaltılarla sonuçlanacak ve puanlar buna göre verilecek.

BU KURAL 1 YIL GEÇERLİ OLACAK

Yeni sistemde normal sürede galip gelen takım 3 puan alacak. Maç berabere biterse direkt penaltılara gidilecek. Normal süre yerine penaltılarda kazanan takım 3 yerine 2 puan alacak. Normal sürede mağlubiyet alan takım puan alamazken, penaltılarda kaybeden takımlar hanesine 1 puanı yazdıracak. Bu kural, lig maçları kadar özel turnuvalar için de geçerli olacak. Bu kural 1 yıl geçerli olacak.

Puanlama sistemi şu şekilde:

  • Normal sürede galibiyet: 3 puan
  • Penaltılarda galibiyet: 2 puan
  • Penaltılarda mağlubiyet: 1 puan
  • Normal sürede mağlubiyet: 0 puan

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 250934 250934:
    süper fikir ?? bence 0 0 Yanıtla
21:23
SON DAKİKA: Şaka değil gerçek! Japon Ligi'nde beraberlik kaldırıldı! İşte yeni puanlama sistemi
