Şaka değil! Tottenham küme düşüyor

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta maçında Tottenham ile Brighton karşı karşıya geldi. Tottenham Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.
Tottenham'ın gollerini 39. dakikada Pedro Porro ve 77. dakikada Xavi Simons kaydetti. Brighton'ın golleri ise 45. dakikada Kaoru Mitoma ve 90+5. dakikada Georginio Rutter'den geldi.
Konuk ekip Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte 31 puanda kalan Tottenham, küme düşme hattından kurtulamadı. Ayrıca Tottenham'ın galip gelememe serisi 15 maça çıktı. Brighton ise puanını 47'ye yükseltti. Ligin bir sonraki maç haftasında Tottenham, Wolverhampton'a konuk olacak. Brighton, sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.
