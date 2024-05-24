Sakarya Bike Fest'te MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası heyecanı - Son Dakika
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Spor

Sakarya Bike Fest'te MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası heyecanı

Sakarya Bike Fest\'te MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası heyecanı

Sakarya Bike Fest, MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası yarışlarıyla sona erecek. Festival kapsamında düzenlenen yarışlarda sporcular, zorlu arazi şartlarında şampiyonluk için mücadele edecek. Yarış sonunda ise 54 kişiye bisiklet hediye edilecek.

24.05.2024 19:05
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"Sakarya Bike Fest", MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası yarışlarıyla tamamlanacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle 2018 yılından bu yana düzenlenen ve 16 Mayıs'ta başlayan festival kapsamında dağ bisikletinde dünyanın en önemli yarışı olan 2024 MTB Cup, Sakarya MTB Night Cup ve Tour of Sakarya yol bisikleti yarışları gerçekleştirildi.

Festivalin son gününde koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışlarında sporcular zorlu arazi şartlarında, şampiyonluk için ter dökecek.

Yarış sonunda katılımcılar arasından 54 kişiye çekilişle bisiklet hediye edilecek festivale tüm Sakaryalılar davet edildi.

MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışları, 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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