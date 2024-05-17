Sakarya Bike Fest'te Tour of Sakarya 1. etap yarışları tamamlandı - Son Dakika
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Sakarya Bike Fest'te Tour of Sakarya 1. etap yarışları tamamlandı

Sakarya Bike Fest\'te Tour of Sakarya 1. etap yarışları tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Sakarya Bike Fest kapsamında gerçekleştirilen Tour of Sakarya'nın 1. etap yarışları tamamlandı. 14 takımdan 88 sporcu, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayan yarışlarda mücadele etti. Yarışı Güney Afrikalı Willem Jakobus Smit birinci, Kazakistanlı Logan Shtein ikinci, Özbekistanlı Nikita Tsvetkov üçüncü olarak tamamladı. Türk sporcu Kaan Soylu Özkalbim ise dördüncü olarak ilk 5'e girdi. Ödüller, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından verildi. Yarışlar, yarın 2. etap yarışlarıyla devam edecek.

17.05.2024 14:55
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya"da 1. etap yarışları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayan yarışlara, 14 takımdan 88 sporcu katıldı.

Sakarya'nın doğal güzellikleri eşliğinde 118,2 kilometrelik Akmeşe- Camili güzergahını geçen sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Vatandaşlar da mahallelerinden geçen sporcuları ilgiyle takip etti.

Yarışları Güney Afrikalı Willem Jakobus Smit birinci, Kazakistanlı Logan Shtein ikinci, Özbekistanlı Nikita Tsvetkov üçüncü olarak tamamladı.

Spor Toto Spor Kulübü sporcusu Kaan Soylu Özkalbim ise yarışı dördüncü bitirerek ilk 5'e dahil olan Türk sporcu oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolları Yapım, Bakım Onarım ve İşletim Şube Müdürü Mehmet Yücel İnce tarafından törenle verildi.

Sakarya Bike Fest, yarın 136,4 kilometrelik "Tour of Sakarya" 2. etap yarışlarıyla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakarya Bike Fest'te Tour of Sakarya 1. etap yarışları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Bike Fest'te Tour of Sakarya 1. etap yarışları tamamlandı - Son Dakika
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